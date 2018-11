Gedanken an Gold

Als das Gespräch vorbei ist, sagt David Jansson: «Ich bin naiv genug zu denken: Wir können Weltmeister werden.» Der Begriff ist nicht falsch gewählt. Jansson, 38 Jahre alt, Schwede, spricht ausgezeichnet Deutsch. Er arbeitet seit zwölf Saisons als Trainer auf höchster Stufe, hat in Göteborg Sportwissenschaften, Coaching und Sportmanagement studiert.

Seit drei Jahren betreut er die Schweizer Nationalmannschaft. Er ist also alles andere als naiv im Sinn von blauäugig oder gar ahnungslos – vielmehr unvoreingenommen und gutgläubig. «Auf dem Papier sind wir nicht die Nummer eins. Aber wenn wir unsere Maximalleistung abrufen, dann werden wir gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Davon sind meine Spieler überzeugt.»

Nun gelten an Unihockey-Weltmeisterschaften der Männer zwei ungeschriebene Gesetze: Schweden und Finnland ermitteln den Weltmeister, die Schweiz und Tschechien spielen um Bronze. Seit 1996 werden die Titelkämpfe im Zweijahresturnus durchgeführt. Drei Ausnahmen bestätigen die Regel: 1996 wurde Norwegen Dritter, 1998 erreichte die Schweiz den Final, 2004 holte Tschechien Silber. Aber sonst? Schweden - Finnland um Gold, Schweiz - Tschechien um Bronze.

Die Parallelen zum Eishockey-Nationalteam

Die WM-Geschichte der Schweizer Männer ist also geprägt von Niederlagen im Halbfinal. Jansson möchte sie umschreiben. Das wollten seine Vorgänger ebenfalls. Als letzter scheiterte der Finne Petteri Nykky. Ein brillanter Rhetoriker, der Hemingway zitiert, im hohen Norden zur Sportprominenz zählt und eine Biografie herausgegeben hat. Doch gegenüber den Schweizern blieb Nykky distanziert, er verfolgte das Geschehen aus der Ferne.

Bei Jansson ist das anders. Der Schwede ist omnipräsent, er nimmt Einfluss an der Basis, hat im ersten Jahr als Nationaltrainer 60 Vereinstrainings besucht, er schreibt Kolumnen, tritt als Experte auf. Und wie Patrick Fischer bei der Schweizer Eishockey-Auswahl schwört Jansson auf eine mutige, offensive Spielweise – und auf den Mentalitätswandel. Das Gros des WM-Kaders besteht aus jüngeren Spielern.

Jansson spricht von einer neuen Generation, «die sich nicht darum kümmert, was war. Die es mag, gegen die Weltbesten ins Eins gegen Eins zu gehen. Die keine Angst hat.» Matthias Hofbauer, seit dem Jahrtausendwechsel das Gesicht des Schweizer Unihockeys, wirkt im stark verjüngten Ensemble wie ein Relikt. Der 37 Jahre alte Rekordnationalspieler wird in Prag seine zehnte Weltmeisterschaft bestreiten. Er sagt: «Ich habe nie einen Nationaltrainer erlebt, der häufiger in den Schweizer Unihockeyhallen war. David investiert enorm viel. Und taktisch hat er einen Weg gefunden, der zu den Stärken der Spieler passt.»

Unter der Führung des Schweden haben die Schweizer unlängst ein Tabu gebrochen. Im Vorjahr besiegten sie an einem Vierländerturnier in Kirchberg die schwedische Auswahl – zum ersten Mal im 66. (!) Anlauf. Zudem vermochte die Equipe in dieser WM-Kampagne dreimal gegen Finnland zu gewinnen. «Dafür brauchst du Siegermentalität», sagt der Trainer. «Aber wichtiger als die Resultate ist für mich der Trend: Wir haben gesehen, dass wir mit unserer Cleverness und dem Spiel mit dem Ball den Schweden und den Finnen schaden können.»

Via Dubai nach Prag – die spezielle Vorbereitung

Die unmittelbare WM-Vorbereitung absolvierte die Equipe nicht in der Schweiz, sondern während fünf Tagen in Dubai. Viel Sonne, einige Einheiten Sportpsychologie, wenige Trainings. Alles zusammengefasst in der Leitidee: in neuem Umfeld in bekannter Gruppe Vorfreude wecken. «Unihockeyspieler sind Amateursportler», sagt Jansson, «umso wichtiger ist es, dass sich die Spieler vor einem Grossanlass vom Alltag lösen können.»

Grossanlass trifft auf die Veranstaltung in Prag wahrhaftig zu. Die Medaillenspiele dürften in der O2-Arena von über 14000 Zuschauern verfolgt werden. Eine solche Kulisse kann beim einen oder anderen zur Überforderung führen, der im Meisterschaftsalltag vor 400 Zuschauern antritt.

Jansson hat die Equipe entsprechend vorbereitet, in den Trainings am Spielfeldrand Lautsprecher aufgestellt und Lärm simuliert. «Wir sprechen immer über Kommunikation. Aber in Prag kann es sein, dass du im entscheidenden Moment nicht kommunizieren kannst, weil es zu laut ist.»

Die Kulisse, die Vorgeschichte, die Ziele: All das verleitet den schwedischen Trainer zur Aussage: «Ich nehme lieber Spieler mit, die sich überschätzen statt unterschätzen.» David Jansson ist naiv genug zu denken: Die Zeit ist reif für den ersten Schweizer WM-Titel.

