England schafft die Sensation gegen Neuseeland

Für Neuseeland war es nach 4403 Tagen oder zwölf Jahren und 20 Tagen die erste Niederlage an Weltmeisterschaften. Zuletzt hatte die berühmteste Rugby-Mannschaft der Welt am 6. Oktober 2007 im Viertelfinal gegen Frankreich (18:20) bei einer WM verloren. Die Engländer hingegen machten ihre Blamage bei der Heim-WM 2015 wieder gut, als sie bereits in der Vorrunde ausschieden. Ihr Finalgegner wird am Sonntag im zweiten Halbfinal zwischen Südafrika und Wales ermittelt. Das Endspiel steigt am 2. November.