Den Schluss macht er ganz alleine. Noch einmal zieht Eliud Kipchoge das Tempo an, die Ziellinie vor Augen, die jubelnden Pacemakers hinter ihm. Alleine Richtung Ziel, er weiss, dass er es schafft, er jubelt schon vor dem Überqueren der Linie. Und läuft in 1:59:40 ein. Eliud Kipchoge schreibt Sportgeschichte, er ist der erste Mensch, der einen Marathon in weniger als zwei Stunden beendet.