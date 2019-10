Ein Oligarch revolutioniert den Sport

Konstantin Grigorischin sitzt in einem speckigen Armsessel, die Kopfhaare hat er wegrasiert, auf seinem schwarzen T-Shirt prangt der Spruch «I Need More Space». Neben sich hat der ukrainische Oligarch auf einem Tischchen einen Atlas postiert. Es ist seine karge Bühne für einen 35-minütigen Monolog auf Youtube, in dem der 53-Jährige den olympischen Sport mit der Schärfe eines Rasiermessers zerlegt.