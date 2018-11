«Du kannst nicht wegrennen»

Zweimal Gold, zweimal Silber

Nebst Nicole von Känel (bis 57 kg, Boxteam Thun Oberland) standen drei weitere Athleten aus dem Kanton Bern in Locarno im SM-Final. Rafael Angelo Pena (BK Bern) gewann bis 60 kg die Goldmedaille. Finalniederlagen gabe es hingegen Selina Verardi (bis 60 kg, BC Bern) und Marina Binggeli (bis 64 kg, BC Bern).



Nicole von Känel wird ihre Karriere übrigens an einem kleineren Meeting in Portugal im Ausland beenden. Pech hatte an der Schweizer Meisterschaft Andri Beiner. In der Kategorie bis 69 kg verlor das Supertalent aus Münsingen den Halbfinal gegen den nachmaligen Schweizer Meister Jonathan Brunschwiler (Glattbrugg) hauchdünn mit 2:3-Richterstimmen.



Das Verdikt war höchst umstritten und kam wohl dadurch zustande, dass Beiner kurz vor Kampfende verwarnt worden ist. Dies weil er zweimal seinen Mundschutz verlor. (stü)