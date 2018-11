Deshalb wäre eine Niederlage für Carlsen ein Debakel

Der Rekord für die höchste Remis-Quote ist gebrochen und damit die Weltmeisterschaft in London schon mal in die Geschichte eingegangen. Auch sonst sorgte das vorletzte Spiel der WM für Erstaunen. Magnus Carlsen bot Herausforderer Fabiano Caruana bereits nach 31 Zügen und einer guten Ausgangslage das Remis an. Das elfte in der elften Runde. Was nun sicher ist: Am Mittwoch (ab 16 Uhr im Liveticker) wissen wir, wer Weltmeister wird, weitere Spiele gibt es nicht mehr. Wie es jetzt weitergeht, warum Titelverteidiger Carlsen am Montag trotz günstiger Ausgangslage ein Remis anbot und was für den Herausforderer spricht – das verrät Kenner und Kulturredaktor Linus Schöpfer im Video oben. (mro)