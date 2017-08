Der Besessene

Manchmal wacht Dee Devlin mitten in der Nacht auf und liegt alleine im Bett. Ihr Freund hat sich mal wieder morgens um vier aus dem Zimmer geschlichen. Manchmal fährt er ins Fitnesszentrum. Manchmal stellt er sich aber auch ­einfach vor einen Spiegel, boxt gegen Schatten. An den Wänden seines alten Hauses erzählen unzählige Fussabdrücke von solchen Nächten.

Dee Devlins Lebenspartner ist Conor McGregor. Dessen nächtliche Trainings haben ihn weit gebracht. Er ist der Superstar der Mixed Martial Arts (MMA), der Sportart, die aus verschiedenen Kampfstilen besteht, bei der mit wenig Polstern an den Fäusten in einem Käfig gekämpft wird. Sein Weg wurde dem 29-Jährigen früh prophezeit.

Die Prophezeiung der Hebamme

Als Conor McGregor 1988 in Dublin zur Welt kam, rief die Hebamme: «Das wird einmal ein Kämpfer!» McGregor hatte, nur wenige Minuten alt, seine kleinen Hände zu Fäustchen geformt, die er gegen sein Kinn presste. Die Hebamme sollte recht behalten.

McGregor war ein ruhiger Junge, doch er zog die Schwierigkeiten an. Es war immer sein Pult, an dem im Schulzimmer der Tumult losging. Es war ­immer er, der auf dem Nachhauseweg abgepasst wurde. Daheim schmiedete er Pläne, wie er gegen seine Angreifer vorgehen könnte. «Ich wollte nur in Ruhe gelassen werden», sagt er heute. Als er mit 13 über einen Freund zu den Martial Arts fand, merkte er schnell: Nun lassen sie mich in Frieden. Dafür liess der Sport ihm keine Ruhe mehr.

Im Trainingscenter lernte er später John Kavanagh kennen. «Conor war nicht talentierter als andere», erzählt der Trainer, «doch er wollte unbedingt verstehen, wie Jiu-Jitsu funktioniert, wie die anderen Kampfstile funktionieren.»

Der Ire ist noch heute so. Er schaut seine Kämpfe immer und immer wieder, analysiert genau, was in welcher Situation geschehen ist, was er anders, besser hätte machen können. Er sieht sich auch andere Kämpfe an, nicht nur aus den MMA, auch solche aus dem Tierreich. Wenn er aufsteht, streckt er sich als Erstes. Er sagt: «Wir sind die ­einzigen Tiere, die das nicht tun.»

Das simple Ziel

Als er 2008 seine Sanitärlehre abbrach, waren seine Eltern alles andere als glücklich. Doch McGregor hatte einen Plan, er hatte ein Ziel. Er sagte ihnen: «Ich werde Champion.» Ein Jahr trainierte er mit Kavanagh, wohnte im Dachstock des Elternhauses und erhielt sein Geld von der Sozialhilfe. Im März 2008 gab er sein Profidebüt. Fünf Jahre, 14 Kämpfe, 12 Siege, 2 Gurte und 2 Niederlagen später nahm ihn die Ultimate Figh­ting Championship (UFC) unter Vertrag, die grösste MMA-Organisation der Welt.

Die UFC entstand in den 90er-Jahren aus der Idee, Kämpfer verschiedener Stile gegeneinander antreten zu lassen. Was mit einer einzelnen TV-Sendung begann, ist heute eine der grössten Sportmarken der Welt. In neun Gewichtsklassen kämpfen Männer und Frauen, vor kurzem wurde die amerikanische Organisation für 4,2 Milliarden Dollar verkauft.

Zum Erfolg beigetragen hat sicher auch Conor McGregor. Im Zeitalter der sozialen Medien ist er das beste Produkt für die UFC: laut und schrill, ein bisschen Dandy, ein bisschen Raufbold, mit dem Gesicht eines Teddybären und dem linken Haken eines Grizzlys. UFC-­Präsident Dana White sagt über ihn: «Er hat dieses gewisse Etwas, das die Leute anzieht. Das kriegst du einmal auf eine Million.» Und McGregor versteht es, sich von der Masse abzuheben.

Berüchtigter Ire

Bei Medienkonferenzen trägt er ­immer einen Dreiteiler, Fliege und Pochette fehlen nicht. In die Arena läuft er zu einer Ballade. Sie erzählt vom Osteraufstand, der als Wendepunkt in der irischen Unabhängigkeit gilt. Seine Rolle als freier Rebell lebt McGregor gerne aus. Die grün-weiss-orange Fahne hängt fast immer über seinen nackten Schultern. Auf seiner Brust prangt ein Gorilla, der ein Herz verspeist. Auf seinem Bauch fixiert ein Tiger seine Gegner. ­Darüber steht, einfach zur Erinnerung, falls es jemand vergessen haben sollte: MCGREGOR. Und unter dem Tiger: ­NOTORIOUS.

Der Berüchtigte ist ein Grossmaul. Er trifft mit seinen Einzeilern gleich genau wie mit seinen Fäusten. «Ich bin Ire. Wir scheissen auf Gefühle. Wir sagen die Wahrheit.» Passt ihm ein Gegner nicht, können bei der Medienkonferenz auch mal Wasserflaschen fliegen.

K. o. genau vorausgesagt

Doch man muss es ihm lassen: Er liefert auch. Seinen Federgewicht-Titelkampf gegen José Aldo gewann er in 13 Sekunden. Er tat es genau so, wie er es zuvor angekündigt hatte. Aldo konzentrierte sich auf seine Rechte, McGregor schlug mit links zu. Als beide wieder standen, entschuldigte er sich beim Gegner.

Mit seiner Art und seinem Auftreten hat er sich Freunde und Feinde geschaffen. Zur Freude der UFC. Ob jemand nun sehen möchte, wie er siegt oder wie er vermöbelt wird – seine Kämpfe werden geschaut. Seine drei Kämpfe im vergangenen Jahr haben alleine durch Pay-per-View-Käufe rund 4,5 Millionen Dollar eingespielt. Gut 22 Millionen Fans folgen ihm in den sozialen Netzwerken.

In Irland, wo er mit Dee Devlin und seinem neugeborenen Sohn lebt, ist McGregor ein Nationalheld. Da kann er schon lange nicht mehr einfach so auf die Strasse, auch in den USA wird er ­immer öfter erkannt. Anfangs mied er darum die Öffentlichkeit. Heute geniesst er die Aufmerksamkeit. «Der Grund, ­warum ich mit all dem begonnen habe, war, dass mich die Leute verdammt noch mal in Ruhe lassen», sagt er und muss sich eingestehen: «Das ging nach hinten los.»

Mit seiner Persönlichkeit, seiner Show und seiner Besessenheit ist Conor McGregor in den vergangenen vier Jahren seinem Sport entwachsen. Darum steigt er aus dem Käfig – und in den Ring. Am Samstagabend wartet dort Floyd Mayweather auf ihn.

(Tages-Anzeiger)