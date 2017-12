Bitte kein Beef Stroganoff mehr

Irgendwie freue er sich auf den ersten Sturm, liess Yves Schultheiss vor dem Start zur Atlantic Challenge verlauten. Aber er sei wohl noch etwas naiv, weil er das Meer nicht kenne. Nun, zwei Wochen nachdem Schultheiss und seine Kollegen Marlin Strub, Luca Baltensperger und Laurenz Elsässer von der Kanareninsel La Gomera die 4800 km lange Strecke nach Antigua in Angriff nahmen, dürfte er seine Aussage wohl etwas relativieren.

Was das Meer zu bieten hat, das weiss das Team jetzt. Die Erinnerungen an das erste Unwetter sind auch Tage danach noch präsent. Das zeigt sich im Gespräch mit Luca Baltensperger. Immer wieder erwähnt er den Sturm, die die vier Ruderer zu einer 18-stündigen Pause zwang. Eine Welle zerstörte das Steuerruder. Schultheiss tauchte unter das Boot, um es zu reparieren. Der sonst so optimistische Baltensperger wird nachdenklich, wenn er über die Nacht spricht. «Wir waren geschockt, als es uns fast vom Boot spülte», sagt er.

In den Tagen nach dem Sturm konnten die Schweizer wieder Gas geben. Das chinesische Frauenteam Kung-Fu Cha Cha haben sie überholt. Swiss Mocean liegt auf Rang drei bei den Vierern, davor nur die Favoriten The Four Oarsmen aus Grossbritannien und Team Antigua vom karibischen Inselstaat. Im Gegensatz zu den Führenden konzentriert sich Swiss Mocean darauf, so südlich wie möglich zu rudern. Das Team erwartet dort die besten Strömungen.

Ein Ausschnitt des Livetrackers mit Swiss Mocean am unteren Bildrand.

«100 kg Dar-Vida!»

Ist nach dem kritischen Sturm also alles wieder gut bei Baltensperger und seinen Kollegen? Nicht ganz. Alle vier nehmen weniger als die angestrebten 6000 kcal pro Tag zu sich.Vor allem ein Menü hat es den Jungs nicht gerade angetan: das Beef Stroganoff. «Hässlich» sei es, sagt Baltensperger am Telefon. «Dieses Zeug fasse ich nicht mehr an». Kollege Elsässer wird noch klarer, ruft das Sch-Wort dazwischen. Abgesehen von Strub, der sich noch wacker halte, hätten alle «die Schnauze voll» davon.

Etwas Abwechslung gab es über die Festtage. Schultheiss’ Schwester hatte den Ruderern zu Weihnachten M&Ms eingepackt. «Die waren richtig gut», schwärmt Baltensperger, «ausser für Elsässer, der hat eine Nussallergie».

In den letzten Tagen wurde auch das Trinken zu einem Problem. Weil es ständig bewölkt war, war die mit Solarenergie angetriebene Entsalzungsanlage nicht so produktiv, wie sie hätte sein sollte. An den sonnenärmsten Tagen nahmen die 26- bis 28-Jährigen nur je zwei Liter Wasser zu sich. Viel zu wenig, bei der ständigen körperlichen Belastung.

Bald könnte sich das ändern, gutes Wetter wird vorausgesagt. Es sind Dinge wie diese, die dem Team stets Mut machen, wenn es mal nicht so läuft, wie erhofft. Anders machen würden sie aber nicht viel. «Ich würde ein Kilo Schokolade mitnehmen», sagt Baltensperger. Und ­Elsässer, der auf die M&Ms verzichten musste? «100 kg Dar-Vida!» (DerBund.ch/Newsnet)