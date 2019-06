30. Pferd stirbt auf der Todesstrecke

Klimawandel mögliche Ursache?

Über die Gründe für die Unfälle mit Todesfolgen für 30 Tiere kann bislang nur spekuliert werden. Für Rick Arthur, medizinischer Direktor für Pferde beim California Horse Racing Board, sind klimatische Veränderungen eine mögliche Ursache. «Normalerweise haben wir hier knochentrockene Wetterbedingungen, in diesem Jahr war aber das Gegenteil der Fall.» Durch die höhere Luftfeutchtigkeit habe der Boden der Rennbahn eine andere Beschaffenheit bekommen. Dieser Theorie sollen nun neben den Behörden auch Spezialisten auf den Grund gehen.

Ein User auf Twitter ist jedenfalls überzeugt: «Das eigentliche Problem im Santa Anita sind die Streckenbeläge.» Hollendorfer zu suspendieren, sei zwar richtig gewesen, aber: «30 Pferde starben und es waren längst nicht alle von Hollendorfer ausgebildet.» Ob neben dem Hall-of-Fame-Trainer auch die Eigentümer der Rennbahn aus den Todesfällen weitere Konsequenzen ziehen müssen, wird sich weisen. Sie scheinen jedenfalls überzeugt zu sein, dass nach der am Sonntag zu Ende gegangenen Saison im September die nächsten Pferderennen auf der Todesstrecke ausgetragen werden, wie der jüngste Twitter-Post zeigt.

From everyone at #SantaAnitaPark, thank you for your support this season. Racing returns for the Autumn Meet on September 27th. pic.twitter.com/M0WwADVyfG — Santa Anita Park (@santaanitapark) 24. Juni 2019

Tierschützer fordern mit eindeutigen Parolen die Schliessung der Pferderennbahn:

More protests outside Santa Anita Park after another horse died here Saturday, marking the 30th horse fatality at the track since the end of December @KCBSKCALDesk@CBSLApic.twitter.com/7oDrce1ic8 — Chris Ercoli (@CErcoliCBS2KCAL) 23. Juni 2019

Während sich Mitarbeiter für einen Erhalt stark machen: