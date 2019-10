Okafor rettet dem FCB einen Punkt

Basler bleiben ungeschlagen

Nachdem die zweite Halbzeit lang Zeit vor sich geplätschert war, fielen in der spektakulären Schlussphase aus dem Nichts zwei Tore. In der 78. Minute brachte der eingewechselte José Sosa sein Team in Front, postwendend glich Noah Okafor mit einer herrlichen Direktabnahme für den FCB aus. Damit bleiben die Basler ungeschlagen. Gruppenerster ist Getafe, das bei Krasnodar seinen zweiten Sieg feierte (2:1).

Lugano scheitert zweimal an der Latte

Die rund 1000 Zuschauer im St.Galler Kybunpark sahen einen FC Lugano, der von Beginn an mutig auftrat: Carlinhos traf mit seinem Kopfball nur die Latte (10.), Aratore scheiterte mit einem Schlenzer (32.). Dynamo Kiew kam gegen Luganos kompakt stehende Defensive kaum zu Chancen. Nach der Pause waren die Ukrainer die bessere Mannschaft, doch Luganos Maric kam dem Siegtreffer kurz vor Schluss per Lattenkopfball am nächsten (87.).