Gladbach und Arsenal im späten Glück

Borussia Mönchengladbach darf auch in der Europa League auf die nächste Runde hoffen. Der Tabellenführer der Bundesliga wartet zwar weiter auf den ersten Sieg in der Gruppe J, erreichte bei der AS Roma aber durch einen äusserst zweifelhaften Elfmeter in der Nachspielzeit ein glückliches 1:1. Damit kann die Borussia in den restlichen drei Spielen noch die Qualifikation für die nächste Runde schaffen.