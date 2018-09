Frankfurts später Jubel im Geisterspiel

Am ersten Spieltag der Europa League gelang Eintracht Frankfurt ein doch eher überraschender Auswärtssieg. Das Team des früheren YB-Trainers Adi Hütter, in der Bundesliga mässig gestartet und im DFB-Pokal schon in der ersten Runde gescheitert, gewann beim favorisierten Olympique Marseille 2:1. Das Siegtor gelang Luka Jovic mit einem sehenswerten Vollspannschuss in der 89. Minute.

Der Sieg des Bundesligisten kam umso überraschender, als im Laufe des Spiels immer mehr gegen ihn sprach. Schon in der 3. Minute ging Vorjahresfinalist Marseille dank Lucas Ocampos in Führung und hätte diese bis zur Pause ausbauen können, ja müssen – zudem wurden den Franzosen zwei Penaltys unterschlagen. Und nachdem kurz nach der Pause Lucas Torro per Kopf zwar das 1:1 für die Frankfurter erzielte, folgte wenige Minuten später der Rückschlag, als Jetro Willems mit gelb-roter Karte vom Platz gestellt wurde.

10'000 Frankfurter wären mitgereist

Die Partie wurde bei kümmerlicher Ambiance ausgetragen – nach Ausschreitungen der OM-Fans hatte die Uefa den französischen Traditionsclub mit einem Geisterspiel bestraft und Zuschauer im Stade Vélodrome verboten. Wie Frankfurter Medien schrieben, wären rund 10'000 Eintracht-Fans in Südfrankreich erwartet worden.

Mit einem knappen Sieg stieg Chelsea in die Gruppenphase: Auswärts beim PAOK Saloniki genügte dem Premier-League-Club ein früher Treffer des Brasilianers Willian zum Vollerfolg. Saloniki hatte in der Champions-League-Qualifikation den FC Basel ausgeschaltet, war in den Playoffs dann aber seinerseits an Benfica Lissabon gescheitert.

Stürmischer dagegen der Auftakt des FC Sevilla: Der Europa-League-Sieger der Jahre 2014, 15 und 16 deklassierte Standard Lüttich mit 5:1.

Telegramme

Marseille - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0). Keine Zuschauer (Geisterspiel). – SR Jug (SLO). –Tore: 3. Ocampos 1:0. 52. Torro 1:1. 89. Jovic 1:2. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Fernandes (Ersatz). 59. Gelb-Rote Karte gegen Willems (Eintracht Frankfurt).

PAOK Saloniki - Chelsea 0:1 (0:1). SR Mallenco (ESP). – Tor: 7. Willian 0:1.