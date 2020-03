Basel schafft sich die perfekte Ausgangslage

Clever gekontert: Fabian Frei trifft zum 3:0. (Video: SRF)

Mit dem ersten Auswärtserfolg in acht Anläufen in Deutschland seit 1999 (1:0 im UI-Cup gegen den HSV) bestätigte der FCB seinen Lauf in Europa. Das 3:0 in Frankfurt war bereits der siebte Sieg in neun Europa-League-Spielen. Bestwert! Ausserdem ist Basel seit nunmehr vier Spielen auf internationaler Bühne ohne Gegentreffer geblieben. Mit dem 3:0-Polster schuf sich der FCB eine hervorragende Ausgangslage für das Achtelfinal-Rückspiel von nächster Woche – wenn es dazu kommt. Am Dienstag entscheidet die Uefa wegen der Corona-Krise wie und ob es weitergeht.