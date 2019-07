Van Wolfswinkel schiesst den FCB ins Glück

In der 8. Minuten erzielt Cömert diesen wunderbaren Treffer. (Video: Teleclub Zoom)

Verteidiger Silvan Widmer sah in dieser Situation einmal mehr nicht gut aus. In einer intensiven Partie dauerte es bis zur 68. Minute, ehe der St. Jakob-Park ein Tollhaus wurde. Ricky van Wolfswinkel traf für den FC Basel zum 2:1, nachdem er sieben Minuten vorher vor dem Tor noch schwer gesündigt hatte. So lebt nach 93 umkämpften und emotionsgeladenen Minuten die Hoffnung auf die Königsklasse weiter.