So wie er starteten nicht mal Ronaldo und Messi

Nach elf Jahren, in denen die Torschützenkrone immer an Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi ging, wird es heuer mit allergrösster Wahrscheinlichkeit einen neuen Torschützenkönig geben. Die beiden Superstars erzielten in dieser Saison erst je zwei Treffer. Und neben Haaland hat auch Robert Lewandowski bereits zehnmal getroffen. Die beiden liegen vor Harry Kane und Kylian Mbappé auf Rang eins der Torschützenliste.

Während die Champions-League-Karriere des polnischen Bayern-Stürmers 2011 etwas verhalten begann, konnten Kane und Mbappé mit sieben, respektive sechs Toren in den ersten sieben Partien von Anfang an überzeugen. Damit hat der erst 21-jährige Franzose den besten Start der aktuellen PSG-Spieler. Neymar, der gegen Dortmund den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte, kam nach sieben Champions-League-Partien auf drei Tore, Cavani, der am Dienstag nicht zum Einsatz kam, startete mit fünf Toren in sieben Spielen. Und Messi und Ronaldo? Sie kamen bei der gleichen Anzahl Spiele auf einen, respektive keinen Treffer.