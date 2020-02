Mit Favre auf der Achterbahn

Das muss man der «Bild am Sonntag» lassen: Sie bringt es auf den Punkt, nicht elegant zwar, aber in vier Worten. «Mal Grütze, mal grandios», schreibt sie, um die bisherige Saison von Borussia Dortmund zusammenzufassen.

Am letzten Freitag ist es wieder einmal grandios, was die Borussia zu bieten hat. Das 4:0 gegen Eintracht Frankfurt bringt zum Ausdruck, was gerade in der Offensive an Talent in ihr steckt. Adi Hütter, der alte Berner Meistermacher und heutige Frankfurter Trainer, redet danach nicht grundlos von einem «Klassenunterschied».