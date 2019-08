Hoarau bleibt lässig, Marin eher gestresst

Jeder legt sich dieses 2:2 ein bisschen für sich aus. Das liegt zum einen in der Natur eines Unentschiedens, das ist an diesem Abend aber auch schon die psychologische Aufbereitung fürs Rückspiel am Dienstag in Belgrad. YB hat gegen Roter Stern überzeugt und gerade zu Beginn mutig angegriffen, YB hat aber auch vermeidbare Fehler begangen, und den Gegner eingeladen, zurück ins Spiel zu finden.

«Wir haben uns nicht richtig belohnt»

«Ich bin stolz auf die Energie, die wir aufbringen konnten», sagt Michel Aebischer, beim Sturm-und-Drang-Start von YB mit der beste Berner. «Wir haben uns leider nicht richtig belohnt für eine gute Leistung», sagt Goalie David von Ballmoos, der zweimal hinter sich greifen musste, dafür gar nicht einmal so viel vor sich aufräumen musste.

Noch vor zwei Jahren wäre man bei YB im Europacup in einer solchen Ausgangslage mit bescheidenen Hoffnungen ins Rückspiel gestiegen. Klar, es gab 2010 die 1:0-Sensation bei Fenerbahce Istanbul. Doch es gab eben auch viele Rückschläge: Tottenham, Monaco, Moskau. Bis zum 28. August 2018 und dem 2:1-Sieg in Zagreb bei Dinamo. 1:1 ging vor einem Jahr das Hinspiel in Bern aus, das Auswärtstor der Kroaten wurde den Bernern als schier unüberwindbare Hypothek angelastet. In Zagreb traf Hoarau, erst per Penalty, dann per Kopf.