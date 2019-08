Hoaraus Tor lässt die Young Boys hoffen

Hoaraus Penalty zum 2:2

In der siebten Minute verlängert Nsame einen weiten Pass von Goalie David von Ballmoos, der flinke Roger Assalé düst den schwerfälligen Belgrad-Verteidigern davon und trifft mit seinem schwächeren linken Fuss zum frühen 1:0. Der Schuss ist zentral und nicht unhaltbar, Torhüter Milan Borjan hinterlässt einen unglücklichen Eindruck.

Dieser Abend hält ohnehin eine Hauptrolle bereit für den 31-jährigen Torhüter. Borjan ist das, was man einen Fussball-Desperado nennt, er hat in Belgrad unverhofft und spät in seiner kuriosen Karriere das Glück gefunden. Geboren im heutigen Kroatien wuchs Borjan in Kanada auf, spielte in Argentinien und Uruguay, setzte sich dann auch in Europa nicht nachhaltig in Szene, weder in Serbien noch in der Türkei, nicht in Bulgarien und nicht in Polen. Aber er war stets solid genug, um einen neuen Arbeitgeber zu finden – und seit 2011 kanadischer Nationaltorhüter zu sein (45 Länderspiele).

Borjan im Mittelpunkt

Seit 2017 steht Borjan bei Roter Stern unter Vertrag, zuerst als dritter Goalie, bald als Nummer 1, er war zuletzt in der 3. Qualifikationsrunde der Held mit drei gehaltenen Elfmetern beim Penaltyspektakel auswärts gegen den FC Kopenhagen. Und nun bringt er YB mit teilweise unkonventionellen, aber meist wirkungsvollen Methoden in der ersten Halbzeit fast zur Verzweiflung. Borjan hechtet und faustet nach Assalés Tor alles weg, was durch seinen Strafraum fliegt. Den Abschluss Christopher Martins, den Schuss Michel Aebischers, den Versuch Ngamaleus. Es sind drei grosse, spektakuläre Paraden, die ein bisschen zu gross und spektakulär aussehen, weil Borjan keiner ist, der Hemmungen hat, seine 195 Zentimeter Körpergrösse aufsehenerregend durch die Luft zu bewegen.