Der Acht-Tore-Wahnsinn von London

2. Minute: Ajax geht sehr früh dank eines Eigentors in Führung. Tammy Abraham ist der Chelsea-Unglücksrabe.

4. Minute: Die Engländer gleichen per Foul-Penalty aus. Jorginho verwandelt souverän.

20. Minute: Quincy Promes köpfelt zum 2:1 für Ajax ein. Andere Fussballspiele enden mit weniger Toren. Dieses beginnt nun erst so richtig.

35. Minute: Ziyech mit einem Wahnsinns-Freistoss zum 3:1 für Amsterdam. Sehr frech aus spitzem Winkel getreten überlistet er Chelsea-Goalie Kepa, dem der Ball vom Pfosten an den Kopf und von da ins eigene Tor prallt. Es ist bereits das zweite Chelsea-Eigentor des Abends.

