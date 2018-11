Die Young Boys haben am Dienstagabend gegen Manchester United eine grosse Leistung erbracht und beste Werbung für sich und den Schweizer Clubfussball eingelegt. Der späte Treffer Marouane Fellainis brachte sie um den verdienten Lohn eines Punktgewinnes im Old Trafford.

Nach komplizierter Startphase steigerte sich YB zu einer ausgezeichneten Vorstellung. Trotz bitterer Niederlage ist die Steigerung mit dem mutigen Auftritt nach der Pause auch ein Beleg für die Entwicklung der Mannschaft und dafür, dass der Meister in der Champions League angekommen ist - just am Abend, an dem er aus dem Europacup ausschied.

Mit einem bemerkenswert jungen Team traten die Young Boys in Manchester an. Es war ein Abbild ihrer erfolgreichen Philosophie. Gegen Spielende fehlten die routinierten Führungsspieler Steve von Bergen, Guillaume Hoarau, Sékou Sanogo und Miralem Sulejmani alle auf dem Rasen. Und doch verlor YB selten Balance und Übersicht, kombinierte flott und frech - und hätte gegen ein verunsichertes United mit etwas mehr Präzision sogar den Coup realisieren können.

Nun bleibt den Young Boys am letzten Spieltag zu Hause gegen das bereits für den Achtelfinal qualifizierte Juventus noch eine Gelegenheit, den ersten Sieg in der Königsklasse zu schaffen. Das Treffen mit dem italienischen Traditionsclub und Weltstar Cristiano Ronaldo am 12. Dezember wird ein Fussballfest im Stade de Suisse.

Und es wird auch eine Art Abschiedsspiel dieser wunderbaren Mannschaft sein. Denn in der Winterpause wird mindestens eines der vielen tollen Talente in eine Topliga weiterziehen. Was auch im Sinn der Young Boys ist - ohne Einsätze im Europacup ist das Kader zu breit besetzt.

Trotzdem ein grosser Abend für YB (Berner Zeitung)