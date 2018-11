Tottenham meldet sich zurück, Schalke verspielt Gruppensieg

Dänemarks Topfussballer Christian Eriksen kam bei Tottenhams Spiel der letzten Chance daheim gegen Inter Mailand erst nach 70 Minuten auf den Platz. Zehn Minuten später erzielte er mit einem satten Schuss unter die Latte das 1:0-Siegtor, das den Spurs in der Gruppe B noch Hoffnung gibt. Inter hat vor dem letzten Spieltag jedoch noch einen Vorteil auf seiner Seite: Die Italiener spielen daheim gegen den abgeschlagenen PSV Eindhoven, während Tottenham in Barcelona antreten muss.



Der hoch überlegene FC Barcelona stellte derweil den 1. Platz mit einem 2:1-Sieg beim PSV Eindhoven sicher. In der zweiten Halbzeit erzielte Lionel Messi in seiner bekannten Art sein sechstes Champions-League-Tor der Saison und das 106. insgesamt.



Porto wird vor Schalke Gruppensieger



In der Gruppe D durften sich Porto und Schalke über das Weiterkommen freuen, noch bevor sie am späten Abend gegeneinander spielten. Denn am früheren Abend hatte Lokomotive Moskau das mit Eren Derdiyok spielende Galatasaray mit einem 2:0-Heimsieg entscheidend zurückgebunden. Porto besiegte Schalke, das ohne den verletzten Breel Embolo antrat, 3:1.

Gruppe B:

PSV Eindhoven - Barcelona 1:2 (0:0)

Tore: 61. Messi 0:1. 70. Piqué 0:2. 83. De Jong 1:2.



Tottenham Hotspur - Inter Mailand 1:0 (0:0)

Tor: 80. Eriksen 1:0.



Rangliste: 1. FC Barcelona 13. 2. Tottenham Hotspur 7. 3. Inter Mailand 7. 4. PSV Eindhoven 1.

Gruppe D:

Lokomotive Moskau - Galatasaray Istanbul 2:0 (1:0)

Tore: 43. Krychowiak 1:0. 54. Ignatjew 2:0. - Bemerkungen: Galatasaray Istanbul mit Derdiyok.



FC Porto - Schalke 3:1 (0:0)

Tore: 52. Eder Militao 1:0. 55. Corona 2:0. 88. Bentaleb (Handspenalty) 2:1. 94. Marega 3:1.



Rangliste: 1. FC Porto 13. 2. Schalke 04 8. 3. Galatasaray Istanbul 4. 4. Lokomotive Moskau 3. (sda)