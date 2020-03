PSG wirft den BVB aus der Königsklasse

Neymar trifft per Kopf zum 1:0 für PSG. Quelle: SRF



PSG siegt dezimiert



Personell setzte Favre auf die gleiche Elf wie im Hinspiel. PSG-Trainer Thomas Tuchel musste hingegen auf die Stammspieler Thiago Silva (Oberschenkel) und die gesperrten Meunier und Verratti verzichten. Zudem sass Stürmer Mbappé, wegen einer Angina angeschlagen, zu Beginn nur auf der Bank.



Bei den Parisern funktionierte aber auch die zweite Garnitur. Dem BVB hingegen blieb die Hoffnung, wie schon gegen Inter ein Spiel drehen zu können. 20-mal hatten die Dortmunder im Europacup das Hinspiel in einer K.-o.-Runde gewonnen und waren danach nur einmal ausgeschieden (1987/88). Nun kam ein zweites Mal dazu – trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, in der Emre Can kurz vor Schluss nach einer Rangelei mit Neymar Rot sah. PSG hingegen, das zuletzt dreimal in Folge gestrauchelt war, beendet den Achtelfinal-Fluch, steht im Viertelfinal und nimmt Druck von Tuchel.