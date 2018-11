Nur die Statuen glänzen im Old Trafford

London mag das Zentrum Englands sein. Aber das Herz des Fussballlandes schlägt im Nordwesten, in der Gegend rund um Liverpool und Manchester. Es ist wie in Deutschland mit dem staubigen Ruhrpott und den Vorzeigevertretern Dortmund und Schalke.

Das mondäne, elegante London ist zwar nur rund zwei Zugstunden entfernt, gefühlt liegt es aber in einer ganz anderen Welt. Die Menschen hier mögen es eher rustikal, das gilt auch für Fussballfreunde, selbst wenn deren Clubaushängeschilder globale Brands sind.

Es gibt viele hübsche Zitate, um die Fussballbegeisterung in dieser Region zu beschreiben, erwähnt sei mal wieder jenes von Liverpools Trainerlegende Bill Shankly: «Einige Leute finden, es gehe im Fussball um Leben und Tod. Ich versichere ihnen: Es ist viel ernster.»

Wie im Kino

Die Lage ist gerade sehr ernst bei Liverpools Rivalen Manchester United. Die Krise ist besorgniserregend, das 0:0 am Samstag zu Hause gegen Crystal Palace bot perfekten Anschauungsunterricht, was den Supportern missfällt. Ideenlos und frei von Leidenschaft trat José Mourinhos Team auf.

Am Montagmorgen sagt ein United-Fan vor dem gigantischen Fussballmuseum des englischen Verbandes, das natürlich in Manchester steht: «Wir spielen wie 1980. Und ohne Inspiration, Überraschungsmomente, Plan. Mourinho ist alte Schule, das ist nicht mehr anzusehen und macht keinen Spass.»

Das Old Trafford ist dennoch stets ausverkauft, obwohl sich das globale Premiumprodukt Premier League immer stärker von der Fanbasis entfernt. Die Eintrittspreise in den Stadien sind happig, oft sind es Touristen, die sich den Spielbesuch im Old Trafford gönnen.

Die Stimmung in der Arena ist dementsprechend gedämpft, es ist trotz rund 75000 Zuschauern meistens bemerkenswert ruhig. Der frühere YB-Spieler Florent Hadergjonaj, der im nahen Huddersfield spielt, sagt, das Stadion sei zwar ein gewaltiges Erlebnis für Fussballer und Besucher, aber speziell sei die Ambiance nicht: «Es ist mehr wie im Kino. Da ist es bei unseren Heimspielen viel lauter und wilder.»

Duell der Trainerrivalen

Manchester United durchlebt eine heikle Phase, der erfolgsverwöhnte Club hat trotz allerbester wirtschaftlicher Möglichkeiten den Anschluss an die starke Konkurrenz verloren. Moderne und akribische Fussballlehrer wie Mauricio Pochettino bei Tottenham und Maurizio Sarri bei Chelsea überzeugen mit smarten Konzepten – und besonders bitter für die United-Gemeinde ist der Erfolg des Stadtrivalen.

Bei City orchestriert ausgerechnet Mourinhos Erzfeind Pep Guardiola den aufregendsten Fussball des Kontinents, schnell und spielfreudig und spektakulär.

Einst duellierten sich Mourinho und Guardiola mit Real Ma­drid und Barcelona, heute tun sie es in Manchester in der gleichen Stadt. Das ist unterhaltsam, die Bühne ist mindestens so pompös wie damals in Spanien. Wobei der neuschwerreiche Meister City auch dank der Unterstützung seiner Investoren aus Abu Dhabi nach Jahrzehnten im Schatten Uniteds wieder im Scheinwerferlicht steht.

Mourinho hat sich letztes Jahr gewohnt brachial dazu geäussert: «City kann noch so viele 100-­Millionen-Euro-Spieler kaufen. Der Verein wird nie den Stellenwert von United erreichen.»

Jede Menge Clubhelden

Manchester United, da liegt Mourinho richtig, ist immer noch der Gigant in der Gigantenliga. Es ist ein Weltkonzern, der übrigens ebenfalls Hunderte von Millionen Euro für Ablösesummen ausgibt, womöglich aber in den letzten Jahren nicht nach einem ausgeklügelten Konzept wie City.

Rund ums Old Trafford lebt und atmet man die ruhmreiche Geschichte des 140-jährigen Vereins. Mit dem Flugzeugabsturz vor 60 Jahren in München, als die halbe United-Equipe starb. Mit jeder Menge Pokale, darunter 3 in Meistercup und Champions League (1968, 1999, 2008) sowie 20 Meistertitel (13 zwischen 1993 und 2013), was Rekord bedeutet vor Liverpool, das seit 1990 auf seine 19. Meisterschaft wartet. Mit illustren Trainern wie Matt Busby (1945 bis 1971!) und Sir Alex Ferguson (1986 bis 2013!).

Titelhamsterer: Trainer Sir Alex Ferguson führte den Verein nach ganz oben. Foto: Keystone

Mit Fussballern, die Weltruf erlangten: Sir Bobby Charlton und George Best, Denis Law und Eric Cantona, David Beckham und Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs und Paul Scholes und Peter Schmeichel und so weiter und so prominent. Ein paar Statuen mit den Allergrössten stehen vor dem Old Trafford. Wenn die Vergangenheit derart verklärt wird, ist das oft kein gutes Zeichen.

Diese glorreiche Historie ist Verpflichtung und Stolz, Last und Antrieb. «United ist der grösste Club der Welt», sagte Cantona mal. «Als Spieler musst du bereit sein, diese Verantwortung jeden Tag zu tragen.»

Die magische Nummer 7

Es gibt einige Kennzahlen, welche die Ausnahmestellung dokumentierten. Laut den Finanzexperten von «Forbes» ist United auch dieses Jahr der wertvollste Fussballclub weltweit (4,12 Milliarden Dollar), höher eingestuft unter allen Sportorganisationen wird einzig die NFL-Franchise der Dallas Cowboys. Die Fangemeinde wird von Branchenkennern auf rund 650 Millionen Menschen geschätzt – in Asien ist die Beliebtheit enorm.

Eine von sehr vielen United-Legenden: Der Franzose Eric Cantona. Foto: Getty Images

Durch den Herbst 2018 aber bewegt sich der Koloss schwerfällig. Viele Beobachter finden, Mourinhos Zeit sei abgelaufen. Gary Neville, United-Legende und anerkannter TV-Experte, erklärte am Montag in seinem Podcast, der Verein sei von Lethargie umgeben.

«Die Leute nehmen es einfach hin, all die schwachen Heimspiele, die fehlende Konstanz, die unansehnlichen Auftritte.» Siebter ist das Starensemble, das Torverhältnis ist negativ, der Letzte Fulham ist einen Punkt näher als Leader City, der 14 Zähler Vorsprung besitzt.

José Mourinho benötigt famose Entfesselungskünste. Zumal er sich mit mehreren Stars wie Paul Pogba, Romelu Lukaku und Alexis Sanchez eher nicht prächtig verstehen soll. Sanchez übrigens trägt jene stolze Nummer 7, die im letzten halben Jahrhundert fast ausnahmslos Vereinsheroen wie Best und Cantona, Beckham und Cristiano Ronaldo als Besitzer kannte. Sag mir den Status der Nummer 7, und ich sag dir, wie es um United steht. (Berner Zeitung)