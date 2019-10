Gavranovic von Wrestler-Goalie verletzt

Es läuft die 60. Spielminute in der Partie zwischen Schachtar Donezk und Dinamo Zagreb, als der zuvor mirakulös parierende Torhüter der Gäste sich einen Aussetzer der etwas anderen Art leistet. Bei einem Eckball von Dinamo wähnt sich Schachtars Goalie Andrij Pjatow wohl im Wrestling, sein Opfer: der Schweizer Nationalstürmer Mario Gavranovic. Dieser wird von Pjatow im Fünf-Meter-Raum an der rechten Schulter gepackt und unsanft zu Boden gerissen. Dabei ist der Ball nicht mal in der Nähe des Geschehens.