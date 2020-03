Es braucht vier Tore, um ihn zum Lächeln zu bringen

Da! Endlich! Es regt sich etwas in seinem Gesicht, ein Lächeln nur, ganz schnell ist es wieder weg. Vier Tore hat es gebraucht für diesen emotionalen Ausbruch. Vielleicht wird Josip Ilicic just in diesem Moment bewusst, zu welch illustrem Kreis er jetzt gehört. Zu Lionel Messi, Mario Gomez und Robert Lewandowski. Nur ihnen ist bisher gelungen, was Ilicic am Dienstagabend schaffte: vier Tore in einem Spiel der K.-o.-Phase der Champions League zu erzielen.