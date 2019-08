Zwei Flugumbuchungen für ein Date mit Kyrgios

Auf Donnerstag war sein Flug in die Heimat gebucht, dort wollte er sich auf die US Open-Qualifikation vorbereiten. Klein war die Hoffnung, dass er doch noch als «Lucky Loser» im Hauptfeld Unterschlupf finden würde, aber plötzlich war er ein «glücklicher Verlierer». Und zwar gleich doppelt, rückte er doch für den als Nummer 4 gesetzten südafrikanischen Hünen Kevin Anderson nach, der wegen Schmerzen im rechten Knie absagen musste, und nahm so dessen Position im Tableau ein.

Gombos nutzte die Gunst der Stunde und besiegte Adrian Mannarino, den spleenigen Franzosen, der nie wissen will, wer sein nächster Gegner ist. Und statt am Flughafen checkte der Slowake am nächsten Tag wieder auf der Anlage ein, den Flug hatte er ein erstes Mal umgebucht. Als er dann auch noch gegen Miomir Kecmanovic gewann, den jungen Serben, kannte er die Nummer der Fluggesellschaft wohl schon auswendig.

Die Gebühr für die zwei Umbuchungen kann er sich locker leisten: Statt 2710 Dollar brutto hat er nun 48'670 auf sicher, falls er in der Nacht auf Samstag auch Nick Kyrgios überraschen sollte, würde sich das Total fast verdoppeln.

Unabhängig vom Ausgang dieser Partie: Gombos wird die Woche nie mehr vergessen. Er spielt sonst mehrheitlich auf der Challenger-Tour und hat auf der zweithöchsten Tour schon sieben Turniere gewonnen. «Erfolgreicher war ich noch nie, und das in einem Moment, in dem ich es nie erwartet hätte.»