Zurückgetreten und doch wieder da

Murray unterzog sich dann seiner zweiten Hüftoperation, primär um für den Rest des Lebens wieder normal gehen zu können. Wettkampftennis auf höchstem Niveau mit einem künstlichen Gelenk – es schien ein Ding der Unmöglichkeit. Doppelspezialist Bob Bryan, der erste Spieler, der nach seiner solchen Operation wieder zurückgekommen war, bestärkte den Schotten aber darin, es noch einmal zu versuchen.

Als er über einige Monate schmerzfrei war, startete er zuerst im Doppel und gewann unter anderem mit Feliciano Lopez den Titel im Londoner Queens Club, später auch noch das Mixed in Wimbledon mit Serena Williams. Für ein Comeback im Einzel sei es noch zu früh, sagte er damals, die Prognose hat sich nun ins Positive verändert.

We'll just leave this here...It'll be great to have you back, @andy_murray ????#CincyTennis | @CincyTennispic.twitter.com/a5AEVFf3mw

— ATP Tour (@ATP_Tour) August 9, 2019