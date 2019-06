Wie wertvoll Roger Federer für das Turnier in Halle ist

Wobei: Weber gibt zu, dass er 2008 mit der Absicht nach Paris gereist war, den Schweizer für zwei, drei Jahre ans Turnier zu binden, und der Vorschlag für den Lifetime-Kontrakt von Federer kam. «Da musste ich nicht lange überlegen.» Es handle sich um einen Vertrag, «der nur zwei, drei Zeilen lang ist». Wenn man einander vertraue, brauche man keine zehn von einem Anwalt verfassten Seiten. Das Papier enthält nur die Absichtserklärung des Spielers, stets in Halle antreten zu wollen, sowie die Antrittsgage.

2016 wurde die Roger-Federer-Allee in Biel eingeweiht. In Halle gibt es schon länger eine gleichnamige Strasse. Foto: Adrian Moser

Federer und Weber sind nicht abgeneigt, die Zusammenarbeit nach dem Karriereende des Stars fortzusetzen. Unter anderem sind Showkämpfe denkbar – in Stein gemeisselt ist aber nichts. Der Baselbieter fühlt sich in Halle wohl und mit dem Event verbunden. Er spürt grosse Wertschätzung. Seit 2012 gibt es hier eine Roger-Federer-Allee – in Biel wurde eine gleichnamige Strasse erst knapp vier Jahre später eingeweiht. Wie geschrieben: In ­Sachen Tennis geht in Halle einfach alles etwas schneller.