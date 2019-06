Wenn Tennisprofis der Tod gewünscht wird

50 Grand-Slam-Turniere absolviert zu haben, ist ein Grund zum Feiern. Das sollte man zumindest meinen. Doch die Französin Alizé Cornet wollte nach ihrem Ausscheiden am French Open in Paris nicht darüber reden. Weil sie nie den Viertelfinal erreicht habe, sei das Jubiläum «eine Quelle des Hasses». Sie gebe stets ihr Bestes, sagte die Französin, «doch ich habe in den sozialen Netzwerken so viele Kritiker, und die Menschen sind richtig gemein».