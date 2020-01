Wawrinka: «Ich will zurück in die Top 10»

An den letztjährigen Swiss Indoors, an denen er im Viertelfinal gegen Roger Federer Forfait geben musste, erregte Stan Wawrinka Aufsehen mit einem Monolog. Darin warf er den Schweizer Medien vor, seine Rückkehr in die Top 20 zu wenig zu würdigen. «Deshalb spreche ich nicht mehr gerne mit euch.» Daran scheint sich wenig geändert zu haben. In Melbourne brachte er seinen Pflichttermin mit den Reportern unangekündigt und zu einer Zeit hinter sich, als das Medienzentrum fast leer war.