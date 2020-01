Was macht Federers Gegner im GC-Trikot?

John Millman kennt sich in der Deutschschweiz aus. Einst spielte der Australier für den TC Zug Interclub in der Nationalliga B und vor zwei Jahren wurde er von Roger Federer zur Vorbereitung auf die Rasensaison in den Raum Zürich eingeladen. Federer betonte in Melbourne nach dem Zweitrunden-Sieg gegen Filip Krajinovic, Millman sei einer der Spieler, die am meisten aus ihrem Potenzial herausholen. Das sei nicht das Einzige, was ihm Respekt abnötige: «Er ist auch ein toller Typ.» Geblieben ist Federer auch die Niederlage im US-Open-Achtelfinal 2018, als ihm das feuchtheisse Wetter zusetzte und Millman seine Chance packte.