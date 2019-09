Wie in einem schlechten Film

Der 20-jährige Kanadier, der seit seinem Halbfinal-Vorstoss im März in Miami kaum mehr für Schlagzeilen gesorgt hat und mit der mässigen Jahresbilanz von 22:20 angereist war, verlor gegen Dominic Thiem 4:6, 7:5, 11:13. Im entscheidenden Match-Tiebreak führte er 9:7 und 11:10, vergab jedoch alle drei Matchbälle und schmetterte, als die Niederlage besiegelt war, wutentbrannt sein Racket auf den Boden.

.@ThiemDomi fights off three match points to take the opener 6-4 5-7 [13-11] over Shapovalov. #TeamEurope remains unbeaten in match 1 at #LaverCuppic.twitter.com/MSDB61kNrq — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Für Thiem hingegen war der Sieg, der das Team Europa 1:0 in Front brachte, ein erstes positives Resultat nach einem enttäuschenden Sommer in Nordamerika mit dem Erstrunden-Out am US Open als Tiefpunkt. Der 26-jährige Österreicher ist angetan vom Laver-Cup, er sprach danach von «erstaunlichen Emotionen». Beeindruckt zeigte er sich vom Genfer Publikum, das bei der Präsentation der Spieler mächtig Stimmung machte. Thiem sagte: «Es war unglaublich, als Roger den Court betrat. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Lauteres gehört.»

Introducing #TeamEurope An impressive lineup, but they're not taking anything for granted https://t.co/viaJmxyCPZpic.twitter.com/z5UAni8W5y — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Socks doppelte Premiere

Weit weniger dramatisch, dafür umso überraschender verlief die zweite Partie am Freitag. Jack Sock liess Fabio Fognini wenig Chancen und glich mit einem 6:1, 7:6 (7:3) aus. Es war im dritten Anlauf der erste Einzel-Sieg des US-Amerikaners auf der Laver-Cup-Bühne. Zugleich war es der erste Erfolg überhaupt 2019 für den 26-Jährigen. Wegen einer Sehnenverletzung an der rechten Schlaghand, die eine Operation erforderte, hatte er bisher nur fünf Partien bestritten und ist im Ranking bis auf Position 210 abgerutscht.

Der frühere Weltranglisten-Achte soll dem Team World eigentlich in den Doppeln zu Punkten verhelfen, wo er zum Abschluss des ersten Tages an der Seite von Shapovalov auf Federer und Alexander Zverev trifft (ca. 20.30 Uhr). Zuvor messen sich Stefanos Tsitsipas und Taylor Fritz.