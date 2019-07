So leidet Mirka noch immer mit Roger

4-1 lead in the third set, the emotions are running high in the @rogerfederer box...#Wimbledonpic.twitter.com/J23mcMUqa9 — Wimbledon (@Wimbledon) 12. Juli 2019

Dafür lieben sie auch die Federer-Fans im Netz. Sie findet, hinter jedem grossartigen Mann ist noch eine grossartigere Frau:

Mirka Federer is the Antonella Messi of tennis. Behind every great man there surely is a greater woman. https://t.co/aWED9ZEvly — Ray Stark ???? (@RakaelAlvarez) 12. Juli 2019

Dieser Twitter-User bewundert Mirka, da sie immer an Rogers Seite war und ihn angetrieben hat, sich jede Partie angesehen hat. «Wahre Liebe», schreibt er dazu:

Admire Mirka Federer for always being there at Rogers side cheering her hubby watching each and every match. True love ?? #Wimbledonpic.twitter.com/9eoSfLOM3l — Abhishek Dogra (@abhishekdograa) 12. Juli 2019

Federer wurde in der Pressekonferenz gefragt: «Man sah Ihre Frau Mirka ­immer wieder aufspringen während des Spiels. Wie sehr beschäftigt ein solcher Match die ganze Familie Federer?» Die Antwort des achtfachen Wimbledon-Champions: «Mit Mirka rede ich nicht mehr so viel über Tennis. Wir haben andere Dinge zu erledigen. Ich spüre schon, dass sie gerne hätte, dass ich gewinne. Aber ich merke erst so richtig während der Matches, wie sehr sie dabei ist. Die Buben haben mir nach dem Spiel Happy Birthday gesungen. Wahrscheinlich, weil alle so happy waren. (lacht) Oder vielleicht war es das einzige Lied, das sie konnten. Ich finde es jedenfalls schön, dass Mirka noch gerne an die Spiele kommt. Es ist ja bei uns so viel los. Ohne sie wäre das alles nicht möglich.»