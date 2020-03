Roland Garros wird in Herbst verschoben

Nicht alle dürften aber Freude haben am neuen Termin. So würde sich das French Open mit dem Laver Cup überschneiden, der vom 25. bis 27. September in Boston stattfinden soll. Dies ist also ein Frontalangriff auf das Event, an dem Roger Federer und seine Managementagentur «Team8» mitbeteiligt ist. Zudem verspricht es ein gedrängter Herbst zu werden. Gemäss Plan würde das US Open am 13. September zu Ende gehen – eine Woche später wurde das French Open beginnen. Immer noch auf den ursprünglichen Termin vom 29. Juni bis zum 12. Juli ist Wimbledon angesetzt. Der Kampf um Termine hat begonnen.