«Roger, soll ich zurücktreten?»

Scanagatta schreibt seit den Zeiten von Björn Borg über Tennis, hat weit über hundert Grand-Slam-Turniere abgedeckt. Entsprechend hat er das Gefühl, etwas von Tennis zu verstehen. Am Montag allerdings kam sein Weltbild ins Wanken. In seiner Vorschau auf den Achtelfinal zwischen Roger Federer und Matteo Berrettini schrieb er, wenigstens könne der Römer nicht gerade 1:6, 2:6, 2:6 verlieren, zumal er ja auch einen sehr guten Aufschlag habe. Stunden später war das Unwahrscheinliche eingetroffen, hatte Federer Berrettini tatsächlich exakt 6:1, 6:2, 6:2 besiegt. Dabei hatte der dreifache Turniersieger auf Rasen Stuttgart gewonnen und in Halle die Halbfinals erreicht.

Scanagatta erzählte seine Story an der Pressekonferenz dann auch Federer. «Und jetzt willst du wissen, ob du den Job wechseln sollst oder nicht? Denk mal darüber nach», sagte Federer lachend. Der Dialog ging noch etwas weiter, ehe Scanagatta – mit Schalk in der Stimme – von Federer wissen wollte: «Roger, soll ich jetzt wirklich zurücktreten oder nicht?» Der achtfache Champion zeigte Gnade: «Noch nicht. Warte noch ein paar Tage, dann sehen wir weiter.»

"Shall i resign?""Let's stick around for a couple of days, then we'll see". ????#Wimbledonhttps://t.co/JvwEIxaX1A

— Ubaldo Scanagatta (@ubiscanagatta) July 9, 2019