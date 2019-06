Nadal gewinnt 12. French-Open-Titel

Rafael Nadal hat nach einer erneuten Sandplatz-Demonstration zum zwölften Mal die French Open gewonnen und sich einen Grand-Slam-Rekord gesichert. Der 33 Jahre alte Spanier entschied am Sonntag in einer Neuauflage des Vorjahres-Finals das Endspiel in Paris gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 für sich. Nach 3:01 Stunden nutzte er den zweiten Matchball. «Das ist wirklich unglaublich, richtig erklären kann ich das nicht», sagte Nadal. «Es ist ein ganz besonderer Moment.»