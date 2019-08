Kyrgios imitiert Federer – und motzt gegen den Ref

Dass der Australier Nick Kyrgios jede Menge Talent hat, ist inzwischen unbestritten. Und das zeigte er auch in der 1. Runde des ATP-Turniers in Washington D.C. Er bezwang den Amerikaner Thai-Son Kwiatkowski und zeigte dabei ein paar feine Schläge – neben einem Tweener sogar den so genannten «Sabr». Mit dem Schlag, von Roger Federer erfunden oder zumindest von ihm selbst als «sneak attack by Roger» bezeichnet, gewann Kyrgios sogleich einen Punkt.