Kaum zu glauben, dass dieser Punkt zählt

Am prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt in London duellieren sich auf Platz 5 Jelena Ostapenko und Weronika Eduardowna Kudermetowa mit Alizé Cornet und Petra Martic. Im dritten Satz ereignet sich eine kuriose Szene. Die Lettin Ostapenko, die 2017 als Ungesetzte den Titel bei den French Open gewann, hat Aufschlag – und dieser missglückt ihr gewaltig. Sie serviert den Ball zwar übers Netz, doch statt in Richtung der Kroatin in jene der ihr direkt gegenüber stehenden Französin.