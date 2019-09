«Ich merkte, dass Novak nicht ganz okay war»

Dann war es für Sie eine Überraschung, als er aufgab?

Ja, das war es. Das ist es immer, wenn der Gegner aufgibt. Umso mehr bei einem Champion wie ihm. Ich erwarte von Novak immer nur das Beste.

Ihr nächster Gegner, Daniil Medwedew, hat sich in seinen letzten zwei Matches mit dem New York Publikum angelegt und daraus Energie geschöpft. Was erwarten Sie gegen ihn?

Ja, wir hatten in der Tat schon einige Dramen hier am US Open. (lacht) Aber das macht es ja unterhaltsam. Er spielt exzellentes Tennis, erreichte zuletzt einen Final nach dem anderen. Es wird einen interessanten Match geben.

Verstehen Sie, wie jemand Energie schöpfen kann aus negativen Reaktionen?

Ja. Man kann aus jeder Atmosphäre Energie schöpfen. Nicht nur aus positiver, auch aus negativer. Man sucht als Sportler immer etwas, um sich zu motivieren.

Was macht Sie zu einem Spieler für solch grosse Matches wie nun gegen Djokovic?

Ich liebe eben die Grand Slams, habe auf dieser Bühne schon zweimal gegen Novak im Final gespielt. Und wenn ich so weit gekommen bin, spiele ich mein bestes Tennis. Denn dann habe ich am meisten Vertrauen. Manchmal habe ich Mühe in den ersten Runden, aber wenn ich die überstehe, werde ich immer selbstbewusster. Hoffentlich geht es so weiter.