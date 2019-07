Berrettini misslingen mehrere einfache Schläge. Video: SRF

«Ich bin in einen guten Groove geraten», freute sich der achtfache Champion. «Ich konnte seinen Aufschlag gut lesen, brachte viele Returns zurück und konnte die Ballwechsel von der Grundlinie bestimmen.» Eindrücklich war in der Tat, wie gut er den wuchtigen Service des 1,96-Meter-Mannes zurückbrachte. So schaffte Federer in jedem der drei Sätze zwei Breaks, derweil er bei eigenem Service nur einen Breakball abwehren musste. Berrettini schlug nur gerade drei Asse.

Zuerst Nishikori, dann Nadal?

Gegen starke Aufschläger seien die langsameren Bedingungen von Vorteil, sagte Federer. «Aber es wird interessant sein zu sehen, wie es dann ist gegen die starken Grundlinienspieler. Gegen diese werde ich dann wohl auch nicht so viele Asse schlagen.» Dafür scheint er nun mit seinen anderen Schlägen gerüstet für höhere Aufgaben. Und frisch ist er nach diesem Blitzauftritt ohnehin.

Weiter geht es für den Baselbieter am Mittwoch gegen Kei Nishikori, der den Kasachen Michail Kukuschkin in vier Sätzen bezwang. Sollte Federer auch den Japaner besiegen, dürfte es am Freitag im Halbfinal zum unvermeidlichen Wiedersehen mit Rafael Nadal kommen.

