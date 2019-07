Federers durchzogene Bilanz gegen Djokovic

Djokovic, der im Halbfinal Roberto Bautista Agut überwand, ist statistisch derzeit der klare Favorit gegen Federer. Der letzte Sieg des Baselbieters datiert von 2015, als er ihn an den ATP World Tour Finals in den Gruppenspielen bezwang, sich später im Final dann aber geschlagen geben musste. An einem Grand Slam gelang Federer gar seit 2012 kein Sieg mehr gegen Djokovic, damals schlug er ihn im Halbfinal auf dem Weg zu seinem vorletzten Titel in Wimbledon – den letzten errang er vor zwei Jahren gegen den Kroaten Marin ?ili?.

Federer: «Keine Geheimnisse mehr»

Was ebenso nicht ganz einfach scheint: Nadal und Djokovic am selben Turnier zu bezwingen. Federer glückte das bisher nur an den ATP Finals 2010. An der Pressekonferenz nach seinem Halbfinalsieg gegen Nadal gab es für Federer ziemlich bald schon viele Fragen zum Final und Novak Djokovic. «Wenn man 15 Mal (an einem Grand-Slam-Turnier, Anm. d. Red.) gegeneinander gespielt hat, gibt es keine Geheimnisse mehr. Wir kennen uns so gut, da spielen andere Dinge eine wichtigere Rolle», sagte er.

Really looking forward to the Men’s final this year after 2 great Semis. For ‘fast’ court tennis these 2 are the best. Between them 35 grand slams, 12 Wimbledons & 11 ATP finals titles #Wimbledon2019#Tennis#FedererDjokovic#Epicera — P. J. Panther (@Pinkpanther_76) 13. Juli 2019

Von den zehn letzten Duellen hat Federer gegen Djokovic turnierübergreifend acht verloren, darunter sind auch zwei seiner empfindlichsten Niederlagen überhaupt gegen den Serben. 2015, mitten in einer Zeit, in der nicht wenige Beobachter Federers Wettbewerbsfähigkeit auf höchstem Niveau in Frage zu stellen begannen, verlor er binnen weniger Wochen zwei Grand-Slam-Titel an Djokovic. Erst in Wimbledon, dann am US Open.

Auf Rasen: Immer in Wimbledon

Manchmal, sagte Federer noch an der Pressekonferenz, da entscheide im Tennis auch das Glück. Das dürfte weniger verzweifelt gemeint sein, als es klingt. Auf Rasen nämlich, da kann Federer die bislang wenig ausführliche Bilanz gegen Djokovic mit einem Sieg morgen zumindest ausgleichen: Erst dreimal trafen die beiden da aufeinander, immer in Wimbledon.

Morgen passiert das zum vierten Mal. Favorisiert ist Djokovic, wer auf einen Federer-Sieg wettet, erhält immerhin das zweieinhalbfache seines Einsatzes zurück.