«Federer ist Tennis, ein Künstler, ein Genie»

Die Fans in den sozialen Netzwerken waren begeistert vom finalwürdigen Halbfinale. Es sei ein «Geschenk Gottes», meinte im Vorfeld ein User auf Twitter.

Federer vs. Nadal is a gift from the Tennis Gods. We're fortunate to witness this. #Wimbledon

Ein anderer bezeichnete Federer als Künstler, als Genie und Dichter in Bewegung:

Roger Federer does not play tennis, he is tennis, an artist, a genius, a poetry in motion. G.O.A.T. ????????Even 11 yrs later Federer and Nadal can bring back same memories and evoke same emotion while consistently playing tennis of highest order.. #Wimbledon#GOAT#RogerFedererpic.twitter.com/IZc0eVcKCR

— Ashutosh Sharma (@ashu06j) 12. Juli 2019