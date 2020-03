Federers Logo-Streit ist beendet

Seit Mitte Februar ist es nun so weit. Wie die Aargauer Zeitung berichtet, wurden die Logo-Rechte am 20. Februar von Nike an Federers Firma Tenro AG übertragen. Federer plant wegen einer Operation am Knie erst wieder zur Rasensaison auf den Court zurückzukehren, sofern das Coronavirus dieses Comeback nicht noch herauszögert. Erst ab dann werden seine Fans den 20-fachen Grand-Slam-Sieger wieder mit seinem RF-Logo begutachten können.