Djokovic kämpft sich mühevoll in den Final

Für einmal das bessere Ende für den Spanier: Bautista Agut gewinnt einen spektakulären Ballwechsel. Video: SRF

Zweimal hatte der 31-jährige Spanier in diesem Jahr schon gegen die Nummer eins der Welt gewonnen. Dass er in Wimbledon aber am vorletzten Spieltag der Herren noch mitmischt, damit hatte er nicht gerechnet. Bautista Agut hatte Urlaubspläne geschmiedet, bevor er im November heiraten will. Sechs seiner Freunde reisten ohne ihn nach Ibiza, der Tennisprofi machte dem 15-fache Grand-Slam-Champion den Finaleinzug schwer. Im dritten Satz gelang Djokovic das Break zum 4:2. Auch ihm sicherte dann die Netzkante beim entscheidenden Volley die erneute Satzführung. Ein Halbfinale über fünf Sätze wie vor einem Jahr gegen Nadal blieb ihm erspart, weil er sich den frühen Vorteil im vierten Durchgang nicht mehr nehmen liess.

«Natürlich schaue ich die Partie!»

Nach dem Spiel trat ein sichtlich erleichterter Novak Djokovic vor die Kamera. Er sprach davon, dass er als Kind stets von Wimbledon geträumt habe und erneut ein Traum wahr werde, erneut in diesem «anderen» Endspiel zu stehen. Als fairer Gewinner sprach er dem Spanier zu, gut gespielt und ihm das Leben schwer gemacht zu haben.

Und schaue er sich nun das Gigantenduell zwischen Federer und Nadal an? «Natürlich, schaue ich mir die Partie an», kam es wie aus der Pistole geschossen. Sein Team werde wohl die ganze Partie schauen, er sicherlich Teile. «Ich bin auch ein riesiger Fan dieses epischen Spiels», gab der 32-Jährige zu Protokoll. Im Final am kommenden Sonntag dürfte es jedoch das Ziel der Weltnummer 1 sein, seinem Gegner, wer es auch sein mag, ein episches Duell zu liefern.