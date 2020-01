Die Schattenkönigin mag nicht mehr kämpfen

Man glaubt, Wehmut zu spüren in den Augen von Piotr Wozniacki, wie er durch das Gewimmel der Spieler und Coaches in der Players Lounge in Melbourne läuft. Auch für den früheren Fussballprofi ist das bevorstehende Australian Open ein ganz besonderes Turnier. Denn Caroline, seine Tochter, die er von klein auf begleitet und geformt hat auf ihrem Weg zur Weltnummer 1 und zur Grand-Slam-Siegerin, mag nicht mehr. Dies ist ihr Abschiedsturnier, jeder Match könnte nun ihr letzter sein.