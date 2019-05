Der Hype um Roger Federer in Paris ist riesig

Gut 90 Minuten später ertönten zum wiederholten Mal «Roger, Roger»-Sprechchöre, auch wenn der 20-fache Grand-Slam-Sieger für einmal nur solide Arbeit abgeliefert hatte. «Es war nicht das beste Spiel meines Lebens», sagte Federer im Platzinterview mit Marion Bartoli fast entschuldigend.

Veranstalter in Nöten

Wo immer sicher Federer in diesen Tagen im elf Hektar grossen Areal am Bois de Boulogne bewegt, kommt Hektik auf. Der 37-Jährige geniesst die Wertschätzung des Publikums sehr, sie bringt den Veranstalter gelegentlich aber auch in Nöte. Auf dem nur VIP-Gästen und Journalisten zugänglichen Court 16 am westlichen Rand der Anlage tummelten sich am Mittwoch mehr als 100 Leute mit gezückten Handys, als Federer für das halbstündige Einspielen zum Racket griff.

Teilweise prekär wird die Situation, wenn er nach den Spielen begleitet von einer handvoll Bodyguards durch die Fanmassen geschleust wird, um in das wegen des Umbaus ins Museum verlegte Pressecenter zu gelangen. «Die Leute wissen das mittlerweile», so Federer. «Es spricht sich herum.»

Federer: «Hier ist alles so eng»

Der Hype um seine Person ist nichts Neues und ein globales Phänomen; mit seinem unglaublichen Comeback nach halbjähriger Auszeit im Januar 2017 in Melbourne hat dieser aber eine neue Dimension erreicht. Für eine australische Zeitung war er danach der beliebteste Sportler Australiens, der englische Boulevard krönte ihn nach dem Wimbledonsieg 2017 zu «King Roger VIII», an keinem anderen Grand-Slam-Turnier ist die Dichte an Baseballmützen mit dem «RF»-Logo wohl grösser als in Flushing Meadows.

Und doch ist der in Paris herrschende Rummel auch für Federer etwas Besonderes. «Dass die Fans deinen Namen skandieren, kommt praktisch nie vor – und dies nicht nach einem Fünfsätzer, sondern nach einem Spiel gegen Otte, von dem sowieso alle erwarten, dass ich gewinne.» Während sich die Spieler an den anderen drei Grand-Slam-Turnieren fast ausschliesslich in den Katakomben bewegen, ist dies in Roland Garros nicht der Fall. «Hier ist alles so eng, der Kontakt zu den Fans ist näher und grösser.»