Das schnellste Servicegame der Tennis-Geschichte?

Aber der Russe brauchte im Achtelfinal von Stuttgart nur so viel Zeit, um sein Servicegame durchzubringen. Im dritten Satz beim Stand von 1:5 aus Sicht Medwedews schlug er Pouille viermal ein Ass um die Ohren, schon war sein Aufschlag wieder vorbei. Ob es offiziell das schnellste Servicegame in der Tennisgeschichte war, konnte bisher noch nicht verifiziert werden. Aber Gerüchten zufolge war das schnellste Game bisher 1998 in Wimbledon, als Goran Ivanisevic seinen Service in 35 Sekunden durchgebracht haben soll. So oder so: Games mit weniger als einer Minute Spielzeit sind eher selten.

Pouille dürfte es herzlich egal gewesen sein. Der 25-Jährige brachte seinen anschliessenden Aufschlag ebenfalls durch und sicherte sich damit den Sieg (7:6 (8:6), 4:6 und 6:2). Im Viertelfinal trifft er auf Jan-Lennard Struff.