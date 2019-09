Clijsters kündigt Comeback an – mit 36

2012 zog sich die Gewinnerin von vier Grand-Slam-Titeln, geplagt von Verletzungen, scheinbar definitiv vom Spitzensport zurück. Doch nun will sie es nochmals wissen, nach sieben Jahren Absenz und als dreifache Mutter. «In den nächsten vier Monaten liegt viel Arbeit vor mir; meine grösste Motivation ist die persönliche Herausforderung – ich will mich wieder testen, körperlich und mental», wird die ehemalige Nummer 1 in der Mitteilung ihres Managements zitiert.

Clijsters sagt, sie habe sich durch aussergewöhnliche Athleten und die vielen Mütter auf der WTA-Tour inspirieren lassen. Die lange Pause spricht dagegen, dass das zweite Comeback ähnlich erfolgreich verlaufen wird wie das erste, allerdings ist sie 36-jährig und damit jünger als Serena Williams und Roger Federer, die beide Jahrgang 1981 haben.

Nach WTA-Angaben kann Clijsters als ehemalige Nummer 1 der Welt Wildcards für alle Turniere bekommen.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH

