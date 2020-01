«Bin schockiert, dass wir hier spielen müssen»

Die Luftqualität war am Dienstag derart schlecht, dass die Slowenin Dalila Jakupovic einen heftigen Hustenanfall hatte und ihre Partie gegen die Schweizerin Stefanie Vögele aufgeben musste. Auch die ehemalige Topspielerin Eugenie Bouchard musste sich wegen Atemproblemen behandeln lassen, konnte jedoch weiterspielen.

Just for people who think it isn’t that bad at Melbourne Park. pic.twitter.com/h8zYoP1WIJ

Sieht man Bilder aus Melbourne, erscheinen diese Probleme der Spielerinnen wenig überraschend. Die australische Grossstadt wies am Dienstag weltweit die schlechteste Luftqualität auf: Auf den Strassen liefen die Leute mit Atemmasken herum, die Regierung empfahl den Bürgern im Haus zu bleiben und die Feuerwehr war dauerbeschäftigt, weil der starke Rauch Feuermelder auslöste.

«Das ist nicht vernünftig»

Immer mehr Tennisspieler beschweren sich deshalb öffentlich über die Bedingungen am Australian Open. «Ich bin schockiert, dass wir hier unsere Quali-Matches spielen müssen», twitterte die Luxemburgerin Mandy Minella (WTA 140). Unter anderem die sechsfache Turniersiegerin Alizé Cornet (WTA 60) stimmte ihrer Kollegin wenig später zu. «Das ist einfach nicht vernünftig», fügte Cornet an.

Auch Top-Spielerin Elina Switolina (WTA 5) hat ihrem Ärger Luft gemacht. «Wieso müssen wir darauf warten, bis etwas Schlimmes passiert, damit wir etwas unternehmen?», twitterte die Ukrainerin.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action ??????????????? #Melbournepic.twitter.com/bYpXyQAfKe

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2020