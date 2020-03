Berset lockt Federer aus der Reserve

Ensemble et solidaires. Et vous, que faites-vous? Racontez-le avec le hashtag #voicicommentnousprotéger et lancez le défi à trois autres personnes. Je défie @christarigozzi, @stressmusic et @rogerfederer. Et n’oubliez pas: restez le plus possible à la maison! pic.twitter.com/7gzXDfDzjA — Alain Berset (@alain_berset) March 20, 2020

Berset nominierte den bekanntesten Schweizer nebst Musiker Stress und der Moderatorin Christa Rigozzi, sich zum Verhalten in Coronazeiten zu äussern. So sagte er mit ernster Miene in die Kamera: «Zusammen und solidarisch. Wir haben alle eine sehr wichtige Rolle zu spielen. In den Spitälern, in den Altersheimen, auch in den Läden, unter Nachbarn. Man muss die Anweisungen befolgen. Man muss die Distanz wahren, daran denken, zu Hause zu bleiben. Es ist eine Frage der Verantwortung für alle. Und was tun Sie? Erzählen Sie es uns unter #voicicommentnousproteger. Sie können drei Leute nominieren. Ich dachte da an: Christa Rigozzi, Stress und an Roger Federer.»

Rigozzi und Stress gehorchten der Aufforderung des Bundesrats sofort, später meldete sich auch Federer. Vor winterlicher Kulisse liess er via Instagram ausrichten: «Danke Herr Bundesrat. Auch bei mir ist es nicht einfach. Ich bleibe auch die ganze Zeit zu Hause. Ich schüttle auch niemandem mehr die Hand, schon seit langer Zeit nicht mehr. Ich wasche meine Hände gründlich, jeden Tag, wie es sich gehört, immer wieder. Wir müssen einfach diesen Virus bekämpfen. Es ist wichtiger denn je, dass wir uns alle gegenseitig helfen. Vor allem der älteren Generation. Sie haben das grösste Risiko. Und jene, die nicht zwäg sind. Indem wir ihnen Platz geben und die Hände nicht schütteln. Wir müssen schauen, dass wir das unglaublich seriös nehmen. Sonst müssen wir alle zu Hause in Quarantäne. Dann dürfen wir alle nicht mehr raus. Ich hoffe wirklich, dass es alle ernst nehmen.»

Die 7,4 Millionen Follower Federers auf Instagram dürften zwar nicht alle verstanden haben, was er auf Baslerdeutsch sagte. Aber die entsprechenden Hashtags dürften sie auf die richtige Fährte gebracht haben. Und viele dürften sich wohl einfach gefreut haben, ihn wieder einmal zu sehen nach über einem Monat. Wohlbehalten und strahlend.

